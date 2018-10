Politiet har fotos: Nettet snører sig sammen om mistænkt voldtægts-forbryder

Nettet begynder at snøre sig sammen om den mand, som politiet mistænker for at have begået en voldtægt mod en 37-årig kvinde natten til søndag i Rådhusparken i Horsens.

- Jeg tror, at det nu er et spørgsmål om tid, før vi har pågrebet manden, siger vicekriminalinspektør Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Det viser sig nemlig, at politiet er i besiddelse af ganske vellignende fotos af den mistænkte gerningsmænd. Billederne stammer fra overvågnings-kameraer rundt om i byen.

- Vi har valgt endnu ikke at offentliggøre billederne af den mistænkte person. Vi er overbeviste om, at manden på billederne er ham, vi efterlyser i forbindelse med voldtægten. Men vi skal jo følge reglerne og forsøge at finde ham, inden vi som en sidste udvej offentliggør fotografierne, siger Lars Peter Madsen til Ekstra Bladet.

Kun et vidne

Politiet har umiddelbart ingen formodning om, hvem manden er. Kun et vidne har indtil nu henvendt sig.

Vicekriminalinspektøren opfordrer gerningsmanden til at melde sig selv, før billederne kommer ud i offentligheden.

Den 37-årige kvinde har forklaret, at hun mødte gerningsmanden ved Zwei Grosse Bier Bar ved to-tiden om natten. Hun var gået udenfor for at trække frisk luft.

Kvinden var del af et selskab, hvor kvinderne var iført de såkaldte Heidi-kostumer.

På et tidspunkt forlod de to stedet og gik ind i Rådhusparken. Her blev kvinden angiveligt voldtaget. Hun meldte voldtægten til politiet klokken 03.32.

Den mistænkte er 20-25 år. Han er almindelig af bygning og har blondt hår, der var redt til venstre side. Manden var iført en lys bluse og mørke bukser.

- Vi vil rigtig gerne have kontakt med flere vidner i sagen, siger Lars Peter Madsen.