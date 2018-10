Politiet har fundet efterlyst 19-årig

Sydsjællands Politi efterlyste først på aftenen en 19-årige lærling fra Lolland, som i formiddag forsvandt efter at have sendt et snapchat-foto med blå piller liggende foran sig ud til vennerne.

I en kort pressemeddelelse fortæller politiet nu, at det er lykkedes at finde den unge mand.

- Han er fundet i live, og har det godt efter omstændighederne. Han er nu sendt på sygehuset, fortæller Kent Edvardsen, vagtchef i Sydsjællands Politi.

Kent Edvardsen forklarede i forbindelse med efterlysningen, at politiet over middag modtog en anmeldelse fra teenagerens forældre.

De var bekymrede for, at deres søn var deprimeret og for, hvad han kunne finde på at gøre. Ikke mindst på baggrund af det udsendte snapchat-foto.

Politiet havde også en uddybende samtale med hans forældre. De forklarede, at han og kæresten var gået fra hinanden for tre uger siden, og at hans forsvinden kunne hænge sammen med kærestesorg-

Patruljer med sporhunde iog en drone fra Beredskabsstyrelsen deltog i eftersøgningen.