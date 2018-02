Politiet har jagtet øksemanden i nat

Ved du noget? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

Se mere tv på localeyes.dk

Nordsjællands Politi har hele natten ledt efter den 29-årige øksemand, der lørdag angreb et ungt par i Birkerød.

Ekstra Bladet har fået en henvendelse om, at politiet har været massivt tilstede på den mistænktes adresse. Pressechef ved Nordsjællands Politi, Henrik Suhr, vil ikke kommentere på specifikke adresser, men han bekræfter, at politiet har ledt hele natten efter gerningsmanden:

Her er seneste melding fra politiet om økseangrebet

- Det eneste jeg kan bekræfte er, at vi har været ude og lede efter ham flere steder i løbet af natten, siger han.

Lørdag blev et ungt par overfaldet på Bistrupvej i Birkerød på tankstationen Circle K. Her gik den 29-årige til angreb på et ungt par, der blev slået flere gange med øksen. De to 19-årige blev ramt på øverste del af overkroppen og fik flere slag i hovedet. De er begge uden for livsfare og blev tidligere overført til Rigshospitalets Traumecenter.

Politi om øksemand: En gal mands værk

Den formodede gerningsmand er blevet løsladt fra isolationsfængsling fra Nyborg Statsfængsel for ti dage siden.

Søndag talte Ekstra Bladet med den mistænktes far, som fortæller, at han har været mere aggressiv siden sin løsladelse.

- Han har opført sig anderledes, efter han kom ud. Han virkede forvirret og mere temperamentsfuld. Jeg forstår ikke, hvorfor han er blevet lukket ud af isolation. De skulle ikke have løsladt ham, siger han.

Politet vil fortsat ikke afsløre navnet på den formodede gerningsmand, som beskrives sådan her:

Ungt par overfaldet med økse på tankstation

Den efterlyste mand bliver beskrevet som en ung mand på 29 år med mellemøstligt udseende.

Han har mørkt hår, mørkt kortklippet fuldskæg og er 176 cm høj.

Han er formodentlig iklædt mørk jakke og mørke bukser.