Politiet: Her er sidste tidspunkt for livstegn fra kidnappet kvinde

Politiet sætter tidspunkt på sidste livstegn fra kidnappet kvinde.

Sidste gang, der var livstegn var den kidnappede norske kvinde Anne-Elisabeth Hagen var 31. oktober klokken 09.14.

Det oplyser norsk politi, skriver nyhedsbureauet NTB ifølge Ritzau.

Ifølge politiets foreløbige oplysninger forsvandt kvinden mellem klokken 09.15 og 13.30 onsdag 31. oktober. Det sidste tegn på liv var en telefonsamtale med et familiemedlem.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem Lørenskog øst for Oslo.

Formodede gerningsmænd efterlod en skriftlig besked i huset. Beskeden indeholdt et krav om løsepenge for kvinden og trusler om at dræbe hende, såfremt politiet blev involveret i sagen.

Det har siden været meget begrænset med information fra gerningsmændene.

Den kidnappede kvinde er gift med milliardæren Tom Hagen, der er en af Norges rigeste mænd.

Siden morgenen har der ikke været livstegn fra kvinden, der blev kidnappet fra sit hjem i Lørenskog øst for Oslo.

Vores norske kollegaer giver dig her et overblik over sagen. Video: VG

Anne-Elisabeth Hagen er gift med milliardæren Tom Hagen , som er en af Norges rigeste med en anslået formue på 1,3 milliarder danske kroner.

