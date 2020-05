Politiet i brøler: Vi beklager

Lukkede take away-steder ved en fejl

Østjyllands Politi begik en fejl, da de fredag formiddag rykkede ud og lukkede en håndfuld take away-steder i Bazar Vest i Aarhus. Det er nemlig fuldt ud lovligt for stederne at holde åbent, erkender vicepolitiinspektør Martin Rasmussen.

- Det påbud, take away-stederne fik, holder ikke, så vi er kørt tilbage for at rette fejlen og beklager selvfølgelig, siger han til Ekstra Bladet.

Politiet tog i første omgang fejl, fordi forretninger i storcentre som udgangspunkt skal holde lukket, men der er en række undtagelser, og en af dem er take away-steder.

- Det var vi ikke opmærksomme på i første omgang, siger Martin Rasmussen og tilføjer, at forretningerne nåede at holde lukket en times tid.

En restaurant, som ved politiets første besøg fik en bøde på 10.000 kroner for at have sat siddepladser op, slipper dog ikke, understreger vicepolitiinspektøren.