Politiet i hemmelig aktion

Talstærkt politi arbejder for øjeblikket på at komme ind i en landejendom i Høng på Sjælland.

Et panseret køretøj og droner befinder sig på stedet.

- Der er affyret flere skud, men om det er tåregas eller noget andet ved jeg ikke, oplyser Ekstra Bladets mand på sted. Området omkring ejendommen er spærret helt af.

Vagtchef hos Midt- og vestsjællands Politi Mads Haugaard bekræfter overfor Ekstra Bladet, at politiet befinder sig på en adresse i Høng.

- Der er en mand, som vi gerne vil tale med. Politiets aktionsstyrke er på stedet, men jeg vil ikke sige nærmere om, hvad der foregår, siger vagtchefen kort før klokken seks onsdag morgen.

Foto: Kenneth Meyer

Vagtchefen siger dog, at der ikke umiddelbart er fare for beboerne i området.

Vagtchefen forventer, at der kommer nyt i sagen i løbet af et par timer.

Ekstra Bladets fotograf på stedet, Kenneth Meyer, oplyser klokken 06.30, at politiets talstærke styrke fortsat befinder sig på stedet.

- Politiet har flere gange via en megafon eller en højttaler på på bilen bedt en mand om at komme ud af huset. Ellers er der forholdsvis stille her lige nu, siger Kenneth Meyer.

Opdateres