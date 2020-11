Politiet i hemmelig operation: Fjernede bandevåben

21-årige tiltalt for besiddelse af to skarpladte pistoler, der skulle bruges i blodig bandekrig - han nægter sig skyldig

I al hemmelighed byttede politiet i oktober sidste år en halvautomatisk pistol isat magasin med skarpe skud og et ekstra magasin ud med en attrap.

Pistolen var pakket ind i et viskestykke og en plasticpose, og derfor anede et 21-årigt bandemedlem fra Sigynsgade-gruppen ikke uråd, da han ville hente pistolen i et pizzeria på Nørrebro, hvor den lå gemt.

Politiet kunne derfor efterfølgende anholde bandemedlemmet med attrappen i bilen. Det fremgår af tiltalen, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Bandekrig

Den 21-årige, der er af anden etnisk oprindelse, er omfattet af navneforbud og nægter sig skyldig.

Ifølge politiet skulle pistolen bruges i bandekrigen mellem Brothas og NNV-banden, som Sigynsgade-gruppen er tilknyttet.

Bandekrigen brød ud i 2018 efter en intern splittelse i Brothas. Det første voldelige opgør fandt sted 15. september og fik nogle ledende Brothas-medlemmer til at trække sig væk fra København og til den københavnske vestegn, hvor de havde allierede.

Det fremgår af retsdokumenter, som Ekstra Bladet tidligere har fået aktindsigt i.

Tilbage på Nørrebro og Nordvest blev den gruppering, som politiet døbte NNV:

- Det var os, der derfra gav dem navnet NNV. Nok fordi de var så nye, at de ikke selv havde fundet på et navn. Efter noget tid kunne vi så se, at gruppen havde taget navnet til sig og brugte det om sig selv, har et vidne fra Københavns Politis efterretning- og analyseafdelingtidligere forklaret i en sag mod bandens leder.

Viste pistol på video

Splittelsen førte til flere voldelige opgør og drabsforsøg. Derfor er den 21-årige tiltalt efter straffelovens 'bandeparagraf' 81 a, hvor straffen fordobles, hvis en forbrydelse begås som led i en væbnet konflikt.

Efter anholdelsen fandt politiet en video på den 21-åriges telefon, hvor han fremviser yderligere en pistol isat magasin med skarpe patroner. Den vurderer politiet er ægte, og det spørgsmål skal retten ligeledes tage stilling til.

Politiet fandt desuden kokain og penge, der ifølge tiltalen er svarende til salg af 40 gram kokain.

Sagen starter mandag og fortsætter onsdag.