Politiet i kæmpe aktion: 45 af verdens giftigste slanger beslaglagt

Et bid fra indlandstaipanen indeholder gift nok til at dræbe 100 mennesker, 250.000 mus eller to afrikanske elefanter.

Alligevel bider indlandstaipanen ofte op til syv gange, hvilket er meget unormalt for giftslanger.

Slangens våben er en kraftig nervegift (taipoxin), som forhindrer nerveimpulserne i at nå frem, så nerverne og dermed musklerne lammes. Det kan ramme hjertet og medføre hjertestop.

Kilde: Illustreret Videnskab