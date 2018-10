Politiet i kæmpe razzia i efterårsferien: Her skal du passe på

I efterårsferien sætter politiet ekstra ind for at fange fartglade bilister

Skal du ud og køre på de danske veje i efterårsferien, så er der god grund til at lette foden fra speederen og tænke lidt ekstra over din fart.

Politiet vil i weekenden og i den kommende uge nemlig have særlig stort fokus på bilister, der kører for stærkt, i anledningen af efterårsferien.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Det er både de store og de lidt mindre hastighedsoverskridelser, politiet vil notere i den kommende uge. I 62 procent af de dødsulykker, hvor farten spiller en rolle, er det nemlig en mindre hastighedsoverskridelse, der er medvirkende til ulykken.

'Vi har fartkontrol i hele landet i dagene op til efterårsferien, og folk med for tung speederfod vil kunne møde os i byen samt på lande- og motorveje. For høj hastighed kan være forskellen på en slem forskrækkelse og en alvorlig ulykke', lyder det fra Christian Bertelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter

'Det er også grunden til, at for høj fart sammen med uopmærksomhed bag rattet og spritkørsel er fokuspunkter i Rigspolitiets færdselsstrategi frem mod 2020. De fokusområder skal være med til at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken', siger han videre.

Er bevidste om faren

I en ny undersøgelse foretaget af Rådet for Sikker Trafik svarer tre ud af fire adspurgte danskere, at de ikke synes, det er socialt acceptabelt at køre for stærkt på en landevej.

Alligevel er det på landevejen, at der sker flest alvorlige ulykker - ofte på grund af for høj fart. Og netop derfor vil politiet have særligt fokus på farten på landevejene i efterårsferien.

'Man skal ikke køre ret længe på de danske veje, før man ser bilister, som ikke mener, at hastighedsgrænser gælder for dem. Desværre gør det risikoen for dem selv og alle andre trafikanter større, og selv i de situationer, hvor det ikke går galt, øger det utrygheden på vejene', lyder det fra Michelle Laviolette, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Hun har derfor også en opfordring til de danske bilister.

'Lad nu være med at køre for stærkt. Du vinder næsten ingen tid på det, og det er ret egoistisk at udsætte andre trafikanter for risikoen', lyder opfordringen.