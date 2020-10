Politiet i knæ: Mistænkte millionsvindlere på fri fod

Ved du noget? Send mig dit tip på skov@eb.dk

Søren og Pia går frustrerede rundt i gården i en større beboelsesejendom i København.

Igennem knap to år har de fra gården kunne kigge ind ad vinduerne i en af lejlighederne vel vidende, at beboeren i lejligheden efter alt at dømme systematisk har ført dem bag lyset igennem en årrække.

Formand mistænkt for millionsvindel: - Sagen er ualmindelig grov

Imens de peger over på lejligheden fortæller de, hvordan den nu tidligere formand for andelsforeningen igennem en årrække formentligt har misbrugt sin position til at begå underslæb for ca 1,5 millioner kroner af foreningens midler.

- Det er meget, meget ubehageligt. Han bor i min opgang og jeg går forbi hans dør tre gange om dagen, siger Pia.

Søren og Pia med nogle af de mange papir i sagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Gemt i skuffen

I december 2018 blev sagen politianmeldt, efter advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø Jensen havde gennemgået foreningens økonomi og fundet en række ureglmæssigheder.

Det skete efter den økonomisk udfordrede forening var gået konkurs, hvorefter Henrik B. Sanders fra advokatfirmaet blev indsat som kurator.

Men selvom al dokumentation i sagen 11. december 2018 blev overleveret til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, er der intet sket i sagen.

I hvert fald ikke andet end sagen er blevet sendt videre til afdelingen for økonomisk kriminalitet under Københavns Politi.

Formandens mistænkelige millionforbrug Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en skrivelse fra kurator udsendt til andelsforeningens daværende bestyrelse der viser, hvordan den tidligere formand har benyttet foreningens kreditkort til de mange private indkøb. På kontoudtogene findes der blandt andet posteringer fra indkøb på det lokale apotek, El-Giganten, Just Eat, Tim Vladimirs Køkken, Apple Online Store, den lokale vinhandel og MyDroneAcademy, der blandt andet sælger drone beviser. Dertil kommer indkøb af et utal af softwarelicenser for tusindvis af kroner samt kontanthævninger af omkring 1,2 millioner kroner. Ekstra Bladet har forevist dokumenterne for tidligere medlemmer af bestyrelsen, der alle er overraskede over transaktionerne på hævekortet. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er dokumentationen også overleveret til Københavns Politi. Vis mere Luk

- Politiet kommer ikke når man ringer

Her har den i skrivende stund ligget og samlet støv i 21 måneder.

- Jeg har ikke lyst til at være dommer, men når politiet ikke reagerer føler vi, at vi er tvunget til at omtale sagen i offentligheden for at få fokus på problemet. Politiet kommer ikke, når man ringer, siger Pia.

- Det burde ikke være vores opgave som privatpersoner at håndhæve lov og ret. Retssikkerheden er fuldstændig gået af fløjten. Politiet har ikke engang snakket med os, og når jeg skriver til dem, afviser de os, tilføjer Søren.

24. august 2020 modtog Pia denne beklagelse fra Københavns Politi. Privatfoto

Ekstra Bladet er i besiddelse af flere mailkorrespondancer mellem Pia og og Efterforskningsenheden i Københavns Politi, hvor de beklager, de endnu ikke har været i stand til at løfte sagen.

Politiet kommer ikke

Det er langt fra den eneste sag, der ligger og samler støv hos Københavns Politi.

Forleden kunne Ekstra Bladet fortælle om en lignende svindelsag fra en anden andelsforening i København. Her tyder alt på, at en tidligere kasserer igennem en årrække overført 9,2 millioner kroner fra sin andelsforeningskonti til sine egne.

I alt er der sket 103 overførsler, der ligger i spændet 12.000 kroner til knap 160.000 kroner.

År Mistænkt svindelbeløb 2011 105.710,00 2012 280.266,42 2013 734.700,38 2014 736.782,23 2015 940.428,47 2016 1.323.918,39 2017 1.711.972,77 2018 1.576.775,69 2019 1.707.755,91

Men selvom bilag, overførsler, konti og meget andet er systematisk dokumenteret, har Københavns Politi heller ikke her haft tid til at efterforske sagen.

- Da vi begynder at kigge regnskaberne igennem, finder vi en masse falske bilag. Vi kan konstatere, at vedkommende har fotomanipuleret ejendomsskattebetalinger, varmeregninger og meget andet. I stedet er vedkommendes eget kontonummer blevet indsat, fortæller Kenneth Gudmundsson. Foto: Rasmus Flindt

- Det er som at slå i en dyne, siger Kenneth Gudmundsson, der er direktør i det administrationsselskab, der opdagede den formodede svindel for 9,2 millioner kroner.

- Det er retssikkerhedsmæssigt yderst betænkeligt, at man ikke kan komme igennem med sådan en sag her, der er så klokkeklar.

I denne sag har beboerne i skrivende stund ventet 6 måneder på, at politiet reagerer.

Så lang tid må du vente på politiet I Danmark må du i gennemsnit vente 367 dage fra en lovovertrædelse anmeldes til der falder en fældende afgørelse. Det viser de seneste tal fra Rigspolitiet opgjort for 2019. Se nedenfor, hvor længe du kan forvente at vente i din politikreds. Københavns Vestegn: 404 dage Nordsjællands Politi: 425 dage København: 386 dage Fyns Politi: 330 dage Nordjyllands Politi: 350 dage Midt- og Vestjyllands Politi: 283 dage Østjyllands Politi: 365 dage Sydøstjyllands Politi: 367 dage Syd- og Sønderjyllands Politi: 311 dage Midt- og Vestsjællands Politi: 449 dage Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 347 dage Bornholm: 199 dage Danmark i alt: 367 dage Kilde: Rigspolitiet Vis mere Luk

Corona skyld i forsinkelser

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med Københavns Politi.

Her ønsker man ikke at kommentere de konkrete sager. I et skriftligt svar lyder det blandt andet, at 'coronarelateret kriminalitet har et særligt fokus' og at 'de længere sagsbehandlingstider ikke er tilfredsstillende.'

Fællestillidsmand i efterforskningsenheden i Københavns Politi Jeppe Fjeldsted kan godt genkende det billede.

- Corona har givet et ekstra pres, vi slet ikke havde set komme. Alle må løfte i flok, når beredskabsplanerne også skal holdes. Men fra politisk hånd bliver det prioriteret, hvad vi skal tage os af. Her er der blandt andet stort fokus på svindel med coronamidlerne, siger Jeppe Fjeldsted

- Det er ikke i orden, at man skal vente flere år på, at ens sag bliver færdig behandlet. Det krænker folksretsfølelse. Det er bare ikke godt nok. Lige nu er der flere opgaver, end der er hænder, lyder det fra fællestillidsmanden.

Mistænkte afviser alt

Ekstra Bladet har været i kontakt med begge de personer, der anklages for svindel i de to andelsforeninger. De afviser pure at have begået underslæb.

Indtil sagerne er behandlet ved politiet må også de leve med ikke at kunne komme videre med deres liv. Samtidig frygter ofrene, at de mistænkte i mellemtiden formøbler den formue, der måske er tilkommet dem på ulovligvis.

I mellemtid har de forurettede parter rejst civilretslige søgsmål mod de to svindelmistænkte. Det sker i afmagt over politiets manglende ageren.

