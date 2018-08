Politiet i landsdækkende razzia: Følg med direkte

Med nye skoletasker og spidsede blyanter bevæger landets skoleelever sig i disse dage ud i morgen trafikken.

Men ud over lærere og klassekammerater venter der også skolebørnene og i særdeleshed deres forældre et møde med politiet.

Over hele landet holder ordensmagten nemlig kontrol på skolevejene i denne og næste uge.

- Vi laver kontrol i ugerne, hvor skolerne starter for at skabe tryghed for de nye trafikanter, der kommer ud på vejene. Der sker ikke ufatteligt mange uheld på skoleveje, men vi tror, det hænger sammen med, at vi hvert år er tilstede ved skolestart, fortæller Christian Berthelsen fra Nationalt Færdselscenter ved Rigspolitiet.

Under razziaen uddeler politiet bøder til både bilister og cyklister, der ikke overholder færdselsreglerne.