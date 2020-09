Politiet i massiv corona-kontrol: Sådan er natten gået

Politikredse har været massivt tilstede rundt om i landet natten til søndag for at kontrollere barer og værtshuse, og om danskerne holdt afstand

Efter flere historier om lukkede diskoteker og alt for store menneskemængder i nattelivet, har landets politikredse natten til søndag været massivt tilstede for at kontrollere, at covid19-reglerne blev overholdt.

ifølge flere af de politikredse, som Ekstra Bladet har talt med, har der denne gang været meget mere styr på reglerne end eksempelvis fredag nat, hvor der var flere problemer.

En værtshusejer forsøgte natten til lørdag desperat at få folk til at holde afstand i Jomfru Ane Gade. Privatoptagelse.

Københavns Politi

- Vi har ikke haft nogen overtrædelser eller sigtelser. I Nørrebroparken har det forløbet fint. Og på Amager har man holdt en stor fest, hvor vi har hentet musikanlægget. Det var en fest, hvor man var samlet fra forskellige steder fra. Om det var en piratfest, det ved jeg ikke, men folk forsvandt i hvert fald, da musikken røg, siger Thomas Tapgaard, vicepolitiinspektør.

- Vi har været rundt mange steder- Både på eget initiativ og efter borgerhenvendelser, men vi har ikke kunnet konstatere, at der har været overtrædelser. Vi har ellers været massivt til stede.

- Om det skyldes sund fornuft eller skærpet tilsyn, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald gået fint.

Østjyllands Politi

- Vi har haft en enkelt episode, hvor der var for mange personer på et værshus. Der måtte være maksimalt 34 personer. Der blev givet et påbud, og vi tjekkede efterfølgende, om der var styr på tingene, og det var der så. Ellers er det gået fint, og det har været en rigtig stille og rolig nat i forhold til den foregående, siger vagtchef Flemming Lau.

Nordjyllands Politi

- Det er gået fint. Det har virkelig hjulpet, at vi meldte så klart ud efter fredag nat. Folk har lyttet til vores anvisninger. De er kommet i god tid, de har holdt afstand, og de er gået ind på værtshusene i stedet for at stå og hænge udenfor. Restauratørerne har været utrolig samarbejdsvillige, og det har alt sammen givet en rigtig god afvikling, siger vagtchef Henrik Beck.

Fyns Politi

- Vi har haft en rolig nat. Der har været markant færre i byen end fredag nat. Politiet har været massiv tilstede, og det har set ganske fornuftigt ud. De unge mennesker overholder retningslinjerne, og restauratørerne overholder også reglerne, siger Christian Rasmussen, der er politiinspektør.

Han oplyser, at man har været på massiv værtshuskontrol for at tjekke om alt forløb i overenstemmelse med covid19-reglerne.

- Jeg tænker, at vi i Odense havde markant flere mennesker ude fredag , end vi plejer at have, fordi en generator festival var blevet aflyst. Lørdag var det et mere normalt niveau.

Midt og Vestjyllands Politi

- Det er gået stille og roligt - der er ikke noget at berette om. Selvfølgelig har der været lidt almindelig værtshusuro, men det er også det, siger vagtchefen.

Politikredsen lukkede tre diskoteker natten til fredag, fordi de ikke havde fået ansøgt om en ny bevilling. Men de sager var der heller ikke nogen af i nat.