Politiet i ny blitz-krig mod fartglade bilister

Politiet i Esbjerg har åbenbart fået en særlig forkærlighed for at lave fart-kontroller på havnen og i området omkring havnen.

Onsdag aften slog politiet endnu en gang til og parkerede ATK-vognen på H.E. Bluhmesvej i Esbjerg.

Og endnu en gang endte aktionen i en ren blitz-krig.

1661 bilister blev målt. 102 kørte for stærkt og det udløste hele 11 klip i kørekortet. To fik en betinget frakendelse af kortet.

Man må kun køre 50 km/t i området. Men det blæste en bilist i særlig grad på. Han blev knaldet med en hastighed på 90 km/t.

Så målte vi igen hastigheder på H E Bluhmesvej i Esbjerg. 1661 køretøjer blev målt. 102 kørte for stærkt og blev blitzet. Heraf fik 11 klip i kørekortet og 2 en betinget frakendelse. Højeste hastighed 90 km i timen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 24, 2018

Vi melder os igen

- Jeg må sige, at der nok foreligger en mulighed for, at vi snart melder os derude igen. Om det så er de samme bilister, vi modtager, det må tiden vise, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Mandag aften målte ATK-vognen også hastigheder på H.E. Bluhmessvej.

Her gik det også ganske 'lystigt' for sig.

1.658 biler blev målt. 126 blev blitzet. 22 bilister fik et klip, og tre må se frem til en betinget frakendelse af kørekortet.

Den mest fartgale bilist kørte 90 km/t, hvor han kun måtte køre 50 km/t.

