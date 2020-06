Politiet i stor indsats på motorvej: - Det er trist

- Jeg er faktisk trist over at se, hvor mange bilister og motorcyklister der kører alt, alt for stærkt. Fart er den største dræber i trafikken, og resultatet tirsdagens indsats viser, at der er en del, som desværre ikke har respekt for færdselsreglerne.

Sådan lyder konklusionen fra politikommissær Amrik Chadha, efter Østjyllands Politi gennemførte en større indsats omkring Djurslandmotorvejen den nordlige del af Aarhus Kommune.

Her var politiet på jagt efter fartsyndere, og der var mange, der røg i fælden. I alt blev der uddelt 81 bøder af forskellige karakter, heriblandt 53 sager om hastighedsoverskridelser.

'Blandt andet blev en bilist målt til at køre over 200 km/t. på motorvejen, og han fik inddraget sit kørekort på stedet, efter det var lykkedes en betjent at indhente ham.'

'På landevejen ved Syvveje standsede betjentene en mand, der blev målt til at køre 130 km/t., hvor han højst måtte køre 80 km/t. Manden viste sig at være tydeligt beruset, så han blev anholdt og kan nu se frem til en stor bøde og frakendelse af førerretten,' skriver poltiiet.

Ud over de mange bøder kan 12 bilister se frem til enten betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet, mens 47 får et klip i kørekortet.