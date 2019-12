Politiet i stor indsats

Der er sæson for våde sammenkomster, og derfor har politiet et større fokus på netop trafikken.

Østjyllands Politi har således fredag aften på Twitter gjort opmærksom på, at det nok er smartest at lade bilen stå, hvis man har været i muntert lag.

'I denne tid, kører vi målrettede indsatser mod bilister, der kører bil i spirituspåvirket tilstand eller under indflydelse af narkotiske stoffer.

'Vi er talstærkt på gaden lige nu, så lad endelig være med at tage chancen - det kan blive meget dyrt.'

51 røg i fælden

Hvis man ser på tallene, har politiet god grund til at være ekstra varsomme disse dage. Således blev i alt 51 personer med enten euforiserende stoffer eller alkohol i blodet stoppet af politiet fredag.

- Tallene viser desværre, at for mange bilister stadig ikke har forstået alvoren ved at køre med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet, sagde Christian Bertelsen, politiassistent hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til Ekstra Bladet i den forbindelse.

Størsteparten af sigtelserne blev rejst fra ud på eftermiddagen og indtil frem mod midnat. Det høje antal af påvirkede bilister bekymrer pressechef hos Rådet for Sikker Trafik, Søren Ørsted Pedersen

- 51 er 51 for mange.

- Ingen kan være i tvivl om, at hvis man kører bil i påvirket tilstand, så øger man risikoen for at gøre skade på andre og på sig selv ved at køre galt. Det positive er dog, at politiet er derude, og at de sender et vigtigt signal ved at stoppe nogen, selvom det i sig selv jo ikke er godt, siger han.