Politiet i Twitter-bommert: Efterlyste kvinde de allerede havde fundet

Vestegnens Politi sendte 18.28 tirsdag aften et tweet ud med et billede af en ældre kvinde. I det forsøgte de at finde personer, der kendte til en kvinden, som ikke kunne snakke.

Kvinden opholdt sig på Høje Taastrup station, hvor politiet fandt et navneskilt med hendes navn, Erika Liberherr. Men ordensmagten kunne ikke finde andre oplysninger på kvinden.

Derfor bad de folk om at ringe, hvis man havde oplysninger, der kunne hjælpe i sagen.

Efterlyst af anden politikreds

Små 30 minutter senere sendte Københavns Politi også en efterlysning ud. Og igen på Twitter.

En 65-årig kvinde ved navn Erika fra Schweiz var forsvundet fra et rejseselskab i indre by med beskrivelsen:

'Politiet leder efter Erika fra Schwiz, hun er d.d. kl. 1500 forsvundet fra et rejseselskab i Klosterstræde/Kbh.'

'Hun beskrives: kvinde, stærkt retarderet, 65år, 150 cm høj, buttet af bygning, skaldet, iført grå hat med hvidt tørklæde under, går t-shirt, mørke bukser, grå sandaler', lød det fra Københavns Politi.

De to politikredse gik på Twitter for at efterlyse vidner, der enten kendte kvinden, fordi hun var fundet. Eller vidste hvor hun var, fordi hun var borte. Skærmdump

Seriøst?

Flere opmærksomme Twitter-brugere kunne dog hurtigt bistå politiet i opklaringen af, hvem den forsvundne kvinde var. Og hvor hun var.

En profil på Twitter ved navn Kenneth Hansen skrev:

'Måske I skulle snakke sammen'.

Og en anden tilføjede:

'Seriøst?'

Hos Vestegnens Politi er man nu blevet gjort opmærksom på, at kvinden er eftersøgt i en anden politikreds.

- Vi har allerede fået flere opkald fra andre kredse, og vi har nu styr på situationen, siger en meget kortfattet Henrik Andreasen, der er vagtchef ved Vestegnens Politi tirsdag til Ekstra Bladet