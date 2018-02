Politiet i vild biljagt: 17-årig dreng gav pigerne en vanvidstur

En 17-årig dreng kørte mandag hasarderet dødskørsel, da han forsøgte at flygte fra politiet.

Det skete, da en patruljevogn fik øje på en stjålet bil, der kørte rundt med tre unge i, skriver Sjællandske.

Politiet forsøgte at få bilen til at stoppe, men det resulterede i det diametralt modsatte, fortæller vagtchefen, Anders Mikkelsen, ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Da patruljen tager kontakt til føreren af bilen for at få dem til at stoppe, trykker han i stedet på speederen og forsøger at flygte fra politiet, siger vagtchefen.

12 minutter med speederen i bund

Biljagten startede klokken 21.21 og bevægede sig igennem Korsørs gader, med flere patruljevogne i hælene på den 17-årige.

Den 17-årige vanvidsbillist kørte over for rødt og meget stærkt igennem byen. Klokken 21.33 formåede politiet at få stoppet bilen og pågrebet de tre unge mennesker.

- I bilen finder vi føreren, som er en 17-årig mand, samt to piger på henholdsvis 17 og 18 år. De to piger er efterfølgende blevet løsladt, men den 17-årige har vi fortsat siddende på stationen, og vi skal nu vurdere, om der er grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør senere i dag, siger vagtchefen.

Den 17-årige havde intet kørekort og er også sigtet for at køre med stoffer i blodet.

Ingen personer har været i fare under biljagten.