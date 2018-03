Politiet i vild menneskejagt: Finder tyvekoster for 500.000 kroner

Natten til torsdag var politiet i en fem timer lang menneskejagt, der strak sig over 15 kilometer. De tre eftersøgte havde stjålet computere for omkring 500.000 kroner

Det blev til fem timers natarbejde for en hel del betjente og politihunde hos Sydøstjyllands Politi.

De jagtede seks polske tyveknægte over en strækning på 15 kilometer. Et vidne havde ringet og tippet dem om et igangværende tyveri på en rasteplads omkring klokken 01.00 i nat, skriver TVSyd.

Det lykkedes til sidst at finde frem til tyvene, og efter anholdelserne kunne politiet så konstatere, at de seks polske mænd havde formået at stjæle 130 stationære computere, 37 fjernstyrede biler og en natkikkert. Tyvekosterne har samlet en værdi på omkring 500.000 kroner

Lars Peter Madsen, der er vicepolitiinspektør i Sydøstjyllands Politi, glæder sig over den vellykkede nat.

- Det er en fin fangst, som vi kan takke det årvågne vidne for. Det er et godt eksempel på, at man som borger bare skal følge sit instinkt og kontakte politiet, når man oplever noget mystisk og mistænkeligt, siger vicepolitiinspektøren.



De seks polske mænd på henholdsvis 23, 23, 24, 26, 29 og 54 år er alle blevet varetægtsfængslet i fire uger. De sidder hver især i forskellige arresthuse, så de ikke kan aftale deres forklaringer, inden politiets næste afhøring.