Politiet indfører dobbelt strafzone i dele af København

Københavns Politi indfører dobbelt strafzone i dele af København indtil 23. april klokken 16. Det sker som følge af optøjer efter demonstration søndag.

Der er tale om fire områder: Nørrebro og Nordvest, Tingbjerg, Urbanplanen og Christianshavn.

'Det er vores vurdering, at der er opstået et ekstraordinært kriminalitetsbillede i flere dele af Københavns Politikreds, som i væsentlig grad skaber utryghed for beboere og andre, der færdes i eller omkring de berørte områder. Som politimyndighed er det en af vores vigtigste opgaver at sikre orden, tryghed og sikkerhed for borgerne, og derfor indfører vi nu skærpet strafzone,' udtaler chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns politi i en pressemeddelelse.

Oprettelsen af den skærpede strafzone betyder, at straffen for visser former for utryghedsskabende kriminalitet begået i strafzonen kan stige til det dobbelte i forhold til gældende praksis, oplyser politiet.