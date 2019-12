Politiet indkalder ekstra mandskab: Ryd ikke op!

Julen er en travl tid - også for indbrudstyvene.

I år er ingen undtagelse, og særligt Nordsjælland har været hårdt ramt.

Se også: Her var der flest indbrud i julen

Det har nu fået Nordsjællands Politi til at sende en pressemeddelelse ud, hvori de kommer med en opfordring til de mange borgere i deres politikreds, som har været ramt af indbrud.

Politiet beder dem nemlig om at vente med at rydde op.

Det skyldes, at politiet vil søge efter spor i alle private husstande, som er blevet ramt af indbrud, men på grund af travlheden kan nogle komme til at vente lidt på, at politiet har fået gerningsstedet undersøgt.

- Jeg forstår godt, at ventetiden kan være frustrerende, fordi man gerne vil videre i teksten og have slettet sporene, i helt bogstavelig forstand, efter den ubehagelige oplevelse.

- Der opfordrer jeg dog til, at man slår koldt vand i blodet, for jo bedre spor, vi får sikret, jo større er sandsynligheden for, at vi sidenhen får fat i gerningsmændene, fortæller politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi.

Politiet har kaldt ekstra mandskab ind, så der kan blive fundet så gode spor som overhovedet muligt.

- Der møder ekstra mandskab ind i juledagene til at efterforske indbrud, for det er ikke sjældent, at vi med hjælp fra for eksempel DNA-spor eller fingeraftryk kan knytte gerningsmænd til begåede indbrud, siger politiinspektøren.

Har man alligevel behov for at få ryddet op, så kan man ringe til politiet på telefon 114 for at høre, hvordan man bedst gør det uden at ødelægge eventuelle spor.