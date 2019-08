Politiet indsætter drone: Kvinde forsvundet fra familietur

En 59-årig tysk kvinde blev lørdag aften efterlyst af Syd- og Sønderjyllands politi.

Klokken 22 kunne politiet så fortælle, at kvinden havde fået et lift til Tinglev.

- Kvinden er i god behold og familien er på vej, så familien kan blive genforenet, skriver politiet skriver på Twitter.

Tidligere havde politiet oplyst at 'Drone og Unimog er ved at blive indsat på Rømø, hvor vi i øjeblikket leder efter 59-årige Sabina Hensil fra Tyskland'.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands politi Erik Lindholdt undrede sig tidligere, da han talte med Ekstra Bladet.

- Vi synes, at det er en underlig situation, for normalt forsvinder folk ikke på den måde. Vi er i kontakt med familien for at finde ud af de nærmere omstændigheder. Vi er desuden i kontakt med en person, der mener, at have set hende, fortæller vagtchef Erik Lindholdt.

Anmelderen var kvindens tyske ægtemand, der sammen med parrets voksne børn og sin egen far havde været på en endagstur til Rømø.

Kvinden ved navn Sabina Hensil var iført en blå- og hvidstribet sommerkjole. Hun var sidst set ca. kl. 17.00 ved Lakolk.

Ifølge vagtchefen var familien bekendte med Rømø og skulle have været på vej tilbage til Tyskland i dag.