Politiet jager brandstiftere: 'Bandeflyver' på vingerne igen

Københavns Politi sætter målrettet ind på at opklare de seneste dages brandstiftelser rundt om i hovedstaden, hvor det blandt andet er gået ud over biler og skraldecontainere.

– Vi har endnu ikke fuldstændig klar viden om, hvad der ligger til baggrund for brandstiftelserne. Som vi ser det indtil videre kan der både være en enkelt eller flere forskellige motiver, siger Jens Møller, chef for afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi.

I løbet af weekenden har borgere i hovedstaden atter oplevet en vedvarende brummen over byen. Her var der tale om Hjemmeværnets særlige flyver, der er spækket med diverse overvågningsudstyr.

– Det er korrekt, at vi i forbindelse med efterforskningen har trukket på forskellige resourcer, og det inkluderer også Hjemmeværnets fly, siger Jens Møller.

Hen over weekenden har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan personer med tilknytning til indvandrerbandemiljøet og venstreekstremister eventuelt kunne være del af personerne bag brandstiftelserne.

Yderligere kan også personer med tilknytning til miljøet omkring Pusher Street ifølge Ekstra Bladets oplysninger være del af person-gruppen.

Motivet er fælles vrede over politiets fremfærd, der beskrives som særdeles hårdhændet, lyder det.

– Vi har endnu ikke lagt os fast på noget motiv. Jeres oplysninger må stå for egen regning, siger Jens Møller.

– Men selvfølgelig er vi åbne overfor, om der kan være sammenhæng, siger Jens Møller.

Siden fredag har der været tolv brande på Nørrebro og i Nordvest. Her er der stukket ild til ni biler og tre containere.

Dertil kommer fire påsatte brande i indre by, Valby og på Christianshavn.

Foreløbigt vurderer politiet dog ikke, at disse brande skal knyttes til de øvrige.

På Nørrebro har man efterhånden vænnet sig til, at biler stikkes i brand.

Da Ekstra Bladet lørdag besøgte Vermundsgade, fortalte en beboer, hvordan det seneste halve års tid har set flere biler brænde.

Så han er heller ikke chokeret over, at der blev antændt en bil tæt på hans egen. Han sad på altanen på den anden side af bygningen, da han pludselig hørte noget, der lød som fyrværkeri.