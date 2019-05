Politiet jagter disse bilister i denne uge

Kør bil, når du kører bil.

Sådan lyder Rådet for Sikker Trafiks kampagne rettet mod de billister, der har mere travlt med at nyde frokosten, snakke telefon eller tjekke lottotallene, mens de kører bil.

Men det skal være slut nu, og derfor har Rigspolitiet lanceret en indsats mod uopmærksomme bilister i hele denne uge. Fra 6. maj til 12. maj.

Den helt store årsag til det øgede fokus er, at der i hver tredje dødsulykke i trafikken er uopmærksomhed involveret.

- Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter

I den forbindelse har Rigspolitiets Færdselscenter gennemført en undersøgelse i hele landet i 2017, hvor det blev slået fast, at seks procent af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel udfører en handling, der kan distrahere dem og tage deres fokus fra trafikken

Eksempelvis kan det være, at tale i en håndholdt mobiltelefon, indstille deres GPS, spise eller drikke.

Ifølge Rigspolitiet har du kørt 89 meter uden at have øjnene på trafikken, hvis du kører 80 km/t. på en landevej og kigger på din mobil i blot fire sekunder