Politiet jagter knivrøvere

Politiet jagter i disse minutter to knivbevæbnede mænd, der for lidt over en time siden truede sig til et ukendt beløb i kontanter og cigaretter.

Røveriet skete klokken 18.14 mod Dagli'Brugsen i Tarp.

- De er observeret til fods på Tarpgårdsvej godt ti minutter efter røveriet og ikke særligt langt fra gerningsstedet, oplyser den vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Signalement: 2 yngre mænd, ca. 180 cm høje og spinkle af bygning bevæbnet med knive. Den ene iført grå hættetrøje, arbejdshandsker, sorte addidasbukser m. hvide striber og sorte sko. Den anden iført sort addidas trøje + bukser m. hvide striber. Maskeret med elefanthue #politidk https://t.co/mSbdNJtOCq — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 7. juli 2019

Politiet har følgende signalement af de to gerningsmænd, der begge var maskerede:

Den ene beskrives som en yngre mand, spinkel af bygning og arabisk af udseende.

Han er cirka 180 centimeter høj og bevæbnet med en kniv. Han havde en sort Adidas-trøje og bukser med hvide striber. Han var maskeret med en elefanthue.

Den anden mand er ligeledes yngre og spinkel af bygning, bevæbnet med en kniv, godt 180 centimeter høj og havde en grå hættetrøje, arbejdshandsker, sorte Adidas-bukser med hvide striber og sorte sko på. Hans maskering er p.t. ukendt.

Der er ifølge politiet ikke kommet nogen fysisk til skade.

Opdateres ...