Politiet jagter mand med 'stor kniv'

Nordjyllands Politi jagter onsdag aften en person, der har lavet et røveri mod Fjordkiosken på Kastetvej 116 i Aalborg.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen til Ekstra Bladet

- Vi har ikke helt styr på, hvad der er sket inde i butikken og udbyttet, men vi arbejder på at få fat på ham, siger han.

- Ser man ham, skal man tage kontakt til os.

På Twitter uddyber politiet, at manden har brugt en stor kniv til at udføre røveriet med, og at han er løbet fra stedet ad Tordenskjoldsgade mod havnen.

Røveren beskrives som: mand, udlænding, mundbind, hvid trøje, mørk hue og skæg. Han er iført sorte joggingbukser med hvide mærker/dødningehoved på det ene lår.

