Politiet jagter mystisk voldsmand

Kender du til sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Gennem de seneste uger har tilfældige beboere på Amager oplevet, at blive overfaldet af en muligvis mentalt uligevægtig mand.

Politiet har fokus på sagen:

- Det er korrekt, at vi har modtaget nogle anmeldelser om overfald, fortæller Jesper Beuschel efterforskningsleder, Københavns Politi.

Han fortæller, at det indtil videre er tale om fem, muligvis seks overfald, som politiet baserer på gerningsmandens fremgangsmåde.

- Ifølge flere af anmeldelserne, så har gerningsmanden ide fleste tilfælde indledt en samtale på engelsk med et spørgsmål. Derefter har han så umotiveret overfaldet ofrene. Det er sket ved, at han enten har kastet sten på dem eller slået dem, fortæller efterforskningslederen.

Det er sket inden en tidsramme af nogle uger, fortæller han.

Gerningsmanden beskrives til at være en cirka 40-årig mand med østeuropæisk baggrund.

- Han er er på cykel, og bag på cyklen er der en grøn kasse. Så den er karakteristisk, fortæller Jesper Besuschel.

I forhold til, at overfaldene har været tilfældige og umotiverede, så kan det ikke udelukkes, at manden er psykisk syg:

- Det ved vi selvfølgelig ikke med sikkerhed. Men hans handlinger taler for sig selv.

Ramt af sten

- Det er nogle grimme hændelser, hvor man tror, at man skal hjælpe en person, og så bliver man ramt af en sten. Det er uacceptabelt, Og det vil vi selvfølgelig have sat en stopper for, siger efterforskningslederen.

Sagen har været omtalt på forskellige sociale medier, hvor bekymrede borgere har delt deres viden og beskrevet flere af episoderne.

En af dem, der har været offer i sagen er socialrådgiveren Puk Sabbers mand. Han blev overfaldet om aftenen for et par uger siden:

- Det skete ved 22-tiden hvor han var ude og lufte vores hund. Han gik på en sti, der går parallelt med Ørestads Boulevard.

- Pludselig for han følelsen af, at der er noget bag ham og han vender sig halvt om og ser en, der kommer på cykel.

- Så sker det, som han bagefter har beskrevet som noget fra en dårlig film. Manden på cyklen lader en jernstang glide ud af ærmet, som han griber med hånden.

- I det han cykler forbi, slår han ud efter min mand, der undgår at blive ramt i hovedet, fortæller Puk Sabber.

Manden bliver i stedet ramt på skulderen, hvor han får et massivt blåt og gult mærke.

- Det er et hårdt slag. Var han blevet ramt i hovedet, kunne det være blevet meget slemt. Det er sygt, vurderer Puk Sabber.

Hun fortæller, hvordan hendes mand uden held forsøgte at løbe den cyklende gerningsmand op.

Politiet hører gerne fra folk, der har set den cyklende mand. Politiet kan kotaktes på telefon 114.