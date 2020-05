Politiet jagter nye spor i Eddie-sagen

For tredje gang i løbet af halvanden uge er nordjysk politis efterforskere og kriminalteknikere i gang med at sikre spor i det gådefulde drab 9. maj på 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen.

I formiddag rykkede Kriminalteknisk Afdeling ind på havnen i Frederikshavn, hvor en 52-årig fængslet svensk skrothandler har et stort lager af gammelt jern og et metalværksted.

Hos Nordjyllands Politi oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen, at de tekniske undersøgelser på gerningsstederne fortsætter.

Kriminaltekniker tager nye prøver for biologiske spor på en gaffeltruck ved den fængslede svenskers metalværksted på havnen i Frederikshavn. Teknikerne har også ledt efter dna inde i værkstedet, der ligesom svenskerens landejendom nord for Frederikshavn fortsat er afspærret. Foto: René Schütze

Han vil dog ikke bekræfte forlydender om, at værkstedet har været brugt til at destruere uforbrændte knogler.

- Det kan slet ikke udtale mig om.

Skudt og brændt

Samtidig kørte et andet ransagningshold tidligere i dag ind på landejendommen ca. 15 km nord for havnebyen, hvor politiet mener, at Eddie blev dræbt af pistolskud om aftenen 9. maj.

Stedet er fortsat afspærret efter den første ransagning 14. maj, hvor politi, retsmedicinere og arkæologiske knogleeksterter søgte efter forkullede rester af et lig.

- Vi har brug for flest mulige informationer for at stykke denne særdeles komplicerede drabssag sammen. Det er et kæmpearbejde, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

