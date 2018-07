Politiet klar til hardcore fodboldfans

Københavns politi er forberedt, når cirka 1700 svenske fodboldfans forventes at indtage København før aftenens opgør mellem FC Nordsjælland og svenske AIK i Europa League.

På sociale medier fremgår det, at fans fra den kendte og berygtede supportergruppe Black Army mødes ved Gammeltorv/Nytorv klokken 14:00 og herfra skal gå i fan-march til Nørreport.

- Der kommer nogle af deres af deres hardcore fodboldfans, og vi har taget vores forholdsregler, siger Michael Andersen, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor mange betjente der er afsat til opgaven.

Kort før midnat fik politiet en forsmag på, hvad der kan være i vente, da de måtte rykke ud til et slagsmål på diskotek Old Irish ved Rådhuspladsen.

- Der var uorden mellem nogle fodboldfans. Da vi nåede frem vendte stemningen sig dog mod politiet, og der blev kastet flasker og et enkelt kanonslag mod os, sagde Michael Andersen tidligt torsdag morgen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at op mod 100 fans var samlet på stedet, og at politiet derfor var talstærkt tilstede. I den forbindelse blev to svenske fans anholdt og sigtet for vold mod tjenestemand.

Det er før set, at voldelige fans fra andre fodboldklubber benytter den slags lejligheder til at opsøge slagsmål, men vagtchefen ønsker ikke at fortælle om Københavns Politi har efterretninger i den retning:

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Michael Andersen.