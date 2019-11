Politiet: Kristne kvinder fik 100 sex-breve af ukendt mand

I flere årtier har en ukendt mand, der underskriver sig med navnet 'Billy Boy', sendt ca. 100 breve med stærkt seksuelt indhold samt masser af pornobilleder til en lang række kristne kvinder i Sverige, der enten er aktive i forskellige frikirker eller i den svenske kirke. Politiet har kendskab til cirka 30 kvindelige ofre. De sidste breve er sendt så sent som i oktober måned.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet

Artiklen fortsætter under billedet.

Politi-chef Almir Kudra deltager i jagten på den mystiske brevskriver.

- Det handler om ganske lange håndskrevne breve, der har referencer til kristendommen. I brevene beskriver gerningsmanden også, hvilke seksuelle handlinger, han vil udføre mod ofrene, fortæller politichefen Almir Kudra til Aftonbladet om de krænkede breve, der normalt også er fyldt med diverse pornobilleder.

Et af de kvindelige ofre, der hedder Malin, fortæller til Aftonbladet, at hun fik et såkaldt sex-brev med både pornobilleder og kondomer.

- Jeg blev virkelig chokeret. Det var ækelt, og jeg blev bange for mit liv. Han skrev til mig, at han blandt andet ville sprænge min jomfruhinde. Han skrev også en række personlige detaljer omkring mig. Det var meget skræmmende, fortæller Malin, der fik sit første sex-brev for ni år siden i år 2010.

Politiet har gerningsmandens DNA

Malin, der har kontaktet politiet i forbindelse med brevene, har fået yderligere fire breve fra manden, der underskriver sig 'Billy Boy'. Men hun læste kun det første brev. De fire andre breve har kun hendes ægtemand læst.

Politiet har beslaglagt ca. 100 sex-breve og har ud fra brevene sikret sig gerningsmandens DNA, der dog ikke matcher med nogle personer i politiets database over kriminelle. DNA-profilen matcher heller ikke profiler fra internationale databaser.

Politiet har også i forbindelse med den mystiske brevskriver lavet en personlig profil på gerningsmanden.

- Vi har lavet tekniske undersøgelser af papir, kuverter, blæk, håndskrift og flere andre ting. Alt peger på, at der er tale om den samme person bag alle sex-brevene. Vi tror på, at det er en mand, der er mindst 40 år gammel. Han er ikke en kendt kriminel, da han ikke er registreret i vores registre. Vi tror også på, at det drejer sig om mand, der på overfladen virker som et socialt velfungerende menneske, fortæller politi-chefen Almir Kudra.