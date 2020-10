Politiet lå på lur: Bulgarer anholdt for hashsalg

En 45-årig bulgarsk mand blev mandag anholdt for at tage del i den organiserede hashhandel i Nørrebroparken. Han troede selv, at han skulle arbejde som alt mulig mand, forklarede han tirsdag

Hashhandlen i Nørrebroparken er ikke forsvundet, selv om Københavns Politi arbejder hårdt for at få den stoppet.

En 45-årig bulgarsk mand blev mandag anholdt for at tage del i den organiserede hashhandel i Nørrebroparken. Her blev han ifølge sigtelsen fundet i besiddelse af 27 gram hash, 24 store joints og tre almindelige joints i en Rema1000 pose ud for Stefansgade i København, der ligger et stenkast fra Nørrebroparken.

Tirsdag blev han fremstillet i Københavns Dommervagt sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, en sigtelse bulgareren delvist erkendte.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet den omfattende handel i parken, som efter Pusher Street på Christiania huser Danmarks næststørste hashmarked.

Her er Københavns næststørste hashmarked

Den 45-årige bulgarer forklarede i Dommervagten tirsdag, at han var kommet til Danmark tilbage i august måned. Han var i Nørrebroparken mandag eftermiddag, fordi en tyrkisk bekendt havde ringet til ham, og tilbudt ham et job som alt mulig mand i Nørrebroparken.

Ved ankomst til parken fik den bulgarske mand stukket en Rema1000 pose i hånden, som han efter eget udsagn skulle hjælpe med at gemme af vejen. Han forklarede derudover, at han ikke deltog i salg af hash, og at han bare opbevarede posen.

Den udlægning var anklageren ikke helt enig i, eftersom politiet ved hjælp af observationer kunne dokumentere, at den anholdte bulgarer havde kontakt til hashkøbere, som han ifølge observatørerne uddelte joints til fra Rema1000 posen.

Tiltalt for hashsalg: Fælder sig selv på video

Anklageren kunne derudover dokumentere, hvordan hashhandlen foregik ved hjælp af mistænkelige personer, der cyklede rundt i parken.

Ifølge politiets observatører stod en person for modtagelsen af pengene for hashen, mens den 45-åriges rolle ifølge sigtelsen har været at give hashen til de købende kunder.

Den bulgarske mand blev på baggrund af anklagerens beviser varetægtsfængslet i 13 dage.

Anklager: Ruko-nøgler afslørede HA-hashlager