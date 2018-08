Politiet lå på lur og spolerede overdragelse af 300 kilo hash

En overdragelse af 300 kilo hash fra formentlig Spanien gik torsdag i vasken for tre mænd.

Politiet var opmærksom på overdragelsen, og det endte derfor med, at de tre blev anholdt og sigtet for besiddelse af 300 kilo hash med henblik på videresalg.

Det oplyser politikommissær Steffen Thaaning Steffensen fra Københavns Politi.

Mændene bliver fredag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

- Vi får nys om, at der er hash i en lastbil, og den følger vi så efter. Den stopper på Turbinevej i Herlev, og hashen bliver overdraget til to personer, der herefter kører videre til en lejlighed i Gentofte-området, hvor vi anholder de to, siger Steffen Thaaning Steffensen.

Chaufføren er en 57-årig polak. Hashleverancen kom angiveligt fra Spanien.

Hovedmanden menes at være en 40-årig mand. Den tredje mand er 48 år. Det var disse to, der blev anholdt i lejligheden i Gentofte-området.

Hvordan politiet fik nys om lastbilen, der var på polske plader, ønsker Steffen Thaaning Steffensen ikke at sige noget om.

- Det er et resultat af vores efterforskning. Mere kan jeg ikke sige.

Steffen Thaaning Steffensen ønsker ikke at svare på, om de tre mænd er kendt af politiet.

Det vides ikke, hvordan de tre forholder sig til sigtelsen.