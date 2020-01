Politiet lægger jernring om Retten i Aarhus: 12 personer bortvist

Svært bevæbnet politi har lagt en jernring om Retten i Aarhus, hvor 14 mænd i alderen 19 til 33 år klokken 16 bliver fremstillet i et grundlovsforhør sigtet for blandt andet frihedsberøvelse.



Mændene blev anholdt natten til torsdag på motorvej E45 ved Vejle, hvor Sydøstjyllands Politi i en dramatisk aktion spærrede motorvejen og fandt to personer, der formodes at være blevet bortført.

14 personer anholdt for kidnapning

Trods protester fra fem forsvarsadvokater valgte byretsdommer Joy Winther her til aften at lukke dørene i grundlovsforhøret i Aarhus, hvor de 14 mænd, som alle er af anden etnisk herkomst end dansk, er blevet sigtet for frihedsberøvelse, vold og trusler.

Under den korte oplæsning af sigtelserne kom det frem, at de 14 mænd i alderen 19 til 33 år angiveligt havde deltaget i bortførelse af to yngre mænd på en p-plads ud for Gudrunsvej 88 i det vestlige Aarhus.

En af de anholdte blev under retsmødet ført udenfor retslokalet til et sidelokale. Han var utilpas efter den ublide anholdelse. Ti minutter senere blev han kørt væk under bevogtning.

Tævet under køretur

Ifølge sigtelsen blev mændene udsat for vold og slag med køller, inden de ved 01-tiden blev proppet ind i to biler, der kørte sydpå på motorvej E45.

Volden fortsatte under køreturen og stoppede først, da politiet omkring en time senere stoppede bilerne ved Vejle.

Forud for retsmødet bortviste en talstærk politistyrke ca. 12 personer uden for retsbygningen.

Ifølge politiets indsatsleder, Erik Madsen, er de anholdte stort set alle udefra kommende personer.

Hvordan de anholdte forholder sig til sigtelserne er uvist, da pressen blev sendt ud, inden den oplysning kom frem.

På grund af de mange sigtede ventes retsmødet at vare hele aftenen.

Formodet bandrelation

Politiet meddelte tidligere i dag, at der formentlig er tale om et opgør af personlig karakter mellem to lokale bandegrupperinger.

'På nuværende tidspunkt er det politiets opfattelse, at der er tale om en isoleret hændelse mellem to bandegrupperinger, og at det bunder i en personlig strid,' udtaler politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

Der er ingen yderligere oplysninger om, hvem personerne er. Der er heller ingen oplysninger om, hvilke bander der er tale om, ud over, at de anholdte er lokale bandemedlemmer fra Aarhus-området.

Tidligere torsdag var politiet ikke særligt meddelsomme om politiaktionen på motorvejen.

På grund af dørlukningen i sagen kan politiet på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere i sagen.

Opdateres ...