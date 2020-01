Politiet lægger jernring om Retten i Aarhus

Svært bevæbnet politi har lagt en jernring om Retten i Aarhus, hvor 14 mænd i alderen 19 til 33 år klokken 16 bliver fremstillet for frihedsberøvelse.

Mændene blev anholdt natten til torsdag på motorvej E45 ved Vejle, hvor Sydøstjyllands Politi i en dramatisk aktion spærrede motorvejen og fandt to personer, der formodes at være blevet bortført.

Politiet meddelte tidligere i dag, at der formentlig er tale om et opgør af personlig karakter mellem to lokale bandegrupperinger.

14 personer anholdt for kidnapning

'På nuværende tidspunkt er det politiets opfattelse, at der er tale om en isoleret hændelse mellem to bandegrupperinger, og at det bunder i en personlig strid,' udtaler politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

Der er ingen yderligere oplysninger om, hvem personerne er.

Tidligere torsdag var politiet ikke særligt meddelsomme om politiaktion, der fandt sted på motorvejen.

På grund af dørlukningen i sagen kan politiet på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere i sagen.

Ekstra Bladet er til stede i Retten i Aarhus.

Opdateres ...