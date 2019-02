Politiet leder efter motiv i brandsag

Midt- og Vestsjællands Politi søgte i går vidner i en brandsag fra Odsherred, hvor en 65-årig mand blev fundet død i sit hjem under mistænkelige omstændigheder.

Det er hidtil blevet til et par henvendelser, men der er ikke noget, der har ført til et gennembrud i sagen, fortæller vicepolitiinspektør Jacob Olsen, Midt- og Vestsjællands Politi, lørdag til Ekstra Bladet.

- Vi har på nuværende tidspunkt ingen anholdt i sagen, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Torsdag morgen klokken 07.14 modtog politiet anmeldelsen om brand i en ejendom på Færgevej 4 i Gundestrup ved Grevinge i Odsherred.

Ilden kom hurtigt under kontrol, og i huset fandt man den 65-årige mand, der var afgået ved døden. En obduktion viste efterfølgende, at manden havde været udsat for grov vold.

Usædvanlig grov vold

- Der er tale om meget usædvanlig grov vold, lød det fredag fra efterforskningsleder Bjørke Kierkegaard.

Politiet er stadigvæk meget interesserede i at tale med vidner, der måtte have bemærket noget mistænkeligt i området omkring Færgevej 4 i Gundestrup og på vejstrækningen Nykøbingvej imellem Holbæk og Vig i tidsrummet fra onsdag formiddag omkring klokken 10.00 til torsdag morgen, hvor branden startede.

- Vi efterforsker stadigvæk og forsøger at afdække et motiv, siger Jacob Olsen til Ekstra Bladet.