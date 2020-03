Politiet leder efter voldtægts-video på nettet: Tre unge nægter sig skyldige

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Politiet undersøger i hvilket omfang video-optagelsen af en formodet voldtægt i Værløse er blevet distribueret på internettet.

Videoen er beslaglagt af politiet, men mistanken er, at den i et vist omfang er distribueret på nettet. Omfanget kender politiet ikke endnu.

Det kom frem i Retten i Hillerød, hvor tre kammerater, to 18-årige og en 19-årig, søndag blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for på skift at have voldtaget en cirka 20-årig kvinde under en mindre privat fest i et hus i Værløse.

Ifølge sigtelsen skete voldtægten mellem klokken 02 og 04 natten til lørdag, hvor de unge mænd på skift voldtog kvinden, der på grund af beruselse ikke var i stand til at gøre modstand.

Foruden fuldbyrdede samlejer blev hun, ifølge sigtelsen, udsat for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Ville gerne udtale sig

De tre unge nægter sig alle skyldige, men deres forsvarere oplyste i retten, at de var villige til at udtale sig.

Anklager Rikke Hald begærede lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning. Politiet har sikret tekniske spor, herunder video-optagelsen, men politiet skal navnlig undersøge, om der er sket distribution af optagelsen på nettet. Politiet skal også undersøge, hvilke kommentarer om, hvad der er foregået, som forekommer i relation til video-optagelsen.

Politiet skal også afhøre vidner, der tidligere på aftenen havde været til stede i huset under festen. De tre forsvarere tilsluttede sig kravet om dørlukning og fik også nedlagt navneforbud for deres klienter på grund af sagens karakter, deres unge alder og specielle navne. 'Der er et stærkt hensyn at tage til de sigtede,' mente forsvarerne.

De tre unge danskere kom ind i retten hver bevogtet af to politifolk. De var iført joggingtøj og gummisko, den ene havde bare fødder i et par åbne slippers.

Tæt pakket retslokale

Foruden de tre sigtede var der en halv snes politifolk, de tre forsvarere, anklager, dommer, protokolfører og presse i det lille grundlovslokale i Hillerød Ret, hvor kravet om en corona-afstand på mindst et par meter næsten ikke kunne overholdes.

Efter en anmeldelse fra kvinden lørdag, blev de tre unge mænd anholdt klokken 00.25, 00.28 og 00.31 natten til søndag. Hun blev undersøgt på Center for Voldtægtsofre, mens de tre unge blev undersøgt af en retsmediciner.

Først i retten blev de tre unge detaljeret afhørt af anklager Rikke Hald. Det skete en efter en.