Politiet: LTF-tæskehold ville dræbe Brothas-top

Ifølge politiet forsøgte bevæbnede LTF-medlemmer at dræbe ledende Brothas-folk under forrige års bandekonflikt

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Da 12 maskerede medlemmer af den nu forbudte bande, Loyal To Familia, 23. oktober 2017 stormede Mjølnerparken på ydre Nørrebro, var hensigten at dræbe ledende medlemmer af den rivaliserende bande Brothas.

Sådan lød det fra anklager-duoen under sagens fremlæggelse. I alt er 16 LTF'ere tiltalt for seks drabsforsøg ved to episoder som skete med få minutters mellemrum. Alle nægter sig skyldige.

Nøje planlagt

Retslokalet summede, før retssagen begyndte. Fire rækker med de tiltalte, der alle sad og småsludrede med hinanden og deres forsvarsadvokater - eller forsøgte at få kontakt med de pårørende på tilhørerpladserne. Strategisk placeret i lokalet var betjente iført skudsikre veste.

På grund af det store antal tiltalte er der to anklagere på sagen.

På retssagens første dag kom det frem, at det var fem navngivne Brothas-medlemmer, som var målet for aktionen, som anklageren kaldte 'nøje planlagt og rettet mod ledende medlemmer af en rivaliserende bande'.

På et staffeli fremviste anklagerne en planche med billeder af de fem centrale Brothas-folk, der efter anklagemyndighedens opfattelse var mål for angrebet.

De fem personer er mangeårige bandeveteraner fra Brothas, og flere af dem spiller centrale roller i adskillige sager fra bandekonflikten mellem LTF og Brothas.

Videoovervågning fra Mjølnerparken afslørede, hvordan tre biler, to Mercedeser og en Huyndai, ankom til området. En flok maskerede personer, flere bevæbnet med slagvåben, steg ud og løb ind i boligområdet. Ifølge anklageren stak Brothas-medlemmerne af, da de så rivalerne.

Hammer og koben

Så heldig var en person, der ikke selv er bandemedlem, men 'kender personer fra Brothas' ikke. Han fik kort efter, ifølge tiltalen, adskillige slag, spark og knivstik. Han blev ramt af et knivstik i hovedet og ni i ryggen. Hans ene lunge punkterede, og han blev efterladt på gaden i overhængende livsfare, mens de tre LTF-biler stak af i høj fart i samlet kortege.

I en af bilerne er der efterfølgende fundet en hammer og et koben, hvor der er dna fra offeret.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale efter 'bandeparagraffen' 81 a mod de 16 LTF'ere, som derfor - hvis de kendes skyldige - risikerer dobbelt straf.

Tre af de fem Brothas-folk var mål for et attentat blot en uge efter LTF-stormløbet.

Her blev en af de tre dræbt, mens en anden blev hårdt såret.

Den sidste blev ramt i knæet og har i en tidligere i retssag forklaret, hvordan han gik og talte i sin hvide iPhone, da skuddene faldt. Telefonen stoppede den ene kugle, så han slap med en mistet tand.