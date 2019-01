Politiet: LTF’ere fulgte efter drabsoffer

Ifølge politiet kørte de to tiltalte efter drabsoffer, der blev skudt under konflikten mellem LTF og Brothas

Videoovervågning spiller en central rolle i sagen mod to medlemmer af Loyal To Familia, der er tiltalt for drabet på 22-årige Ghassan Ali Hussein.

Han blev dræbt, da to maskerede mænd på en knallert ved højlys dag affyrede syv skud mod den bil, han sad i på parkeringspladsen ved Mjølnerparken på Nørrebro i København 9. november i fjor.

De to LTF'ere nægter sig begge skyldige.

En politipatrulje, der var i området omkring Mjølnerparken som en del af politiets indsats mod banderne, hørte de dræbende skud klokken 15.32. Betjentene jagtede efterfølgende knallerten til Strødamvej, hvor den blev smidt i et grønt område.

Her så en yngre kvinde en hvid varevogn på svenske nummerplader, der kørte fra stedet i høj fart. Det er politiets opfattelse, at det var drabsmændene, som flygtede i bilen, der tre dage forinden var lejet i den svenske by Solna.

I retten afspillede anklager Line Steffensen flere overvågningsvideoer fra Guldbergsgade, der viste de to tiltalte, som ved 12-tiden på drabsdagen hentede mad på Nørrebrogade. De tiltalte bestrider ikke, at det er dem på videoen.

Byge af skud

Begge nægter dog, at der er tale om dem, da to sortklædte, maskerede personer - som af statur ligner de tiltalte - klokken 1524 før drabet forlader Guldbergsgade. Få minutter senere forlader de sortklædte mænd området på en knallert.

Politiet har indsamlet videoovervågning, der viser, at bilen med den nu dræbte 22-årige mand kørte i retning mod Mjølnerparken. Kort efter fulgte knallerten med de to drabsmænd.

Bilen med Ghassan Ali Hussein nåede at parkere i Mjølnerparken, før han døde i en byge af skud.

Otte minutter efter drabet ankom den svenske bil til Guldbergsgade, men de tiltalte nægter, at det er dem i bilen.

I bilen er flere steder funder krudtpartikler og dna fra en af de tiltalte.