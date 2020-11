Politiet: 'Luk døre og vinduer'

En brand i et stråtækt hus på Stærkendevej i Hedehusene torsdag morgen skaber så kraftig røgudvikling, at beboere i nærheden opfordres til at lukke døre og vinduer for at undgå gener fra røgen.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter kort efter klokken 07.00 torsdag morgen.

Politiet skriver videre, at røgen ikke er giftig.

Foto: Kennet Meyer

Anden brand

Det er den anden brand i politikredsen inden for få timer.

I nattetimerne måtte politiet evakuere 16 beboere fra en ejendom i brand i Hvidovre.

Flere af de evakuerede blev indlagt til observation for røgforgiftning, men alle var torsdag morgen 'ude af farezonen', oplyste vagtchef Jens Møller.

Ifølge Jens Møller tyder intet på, at branden i Hvidovre er påsat.

