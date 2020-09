Politiet lukkede Sammys restaurant - men brød selv reglerne

Ejeren af Michelin-restauranten Kokkeriet opfordrer politiet til at vise mere forståelse for de problemer, som de nye coronaregler skaber for restauranterne. Politiet kunne heller ikke selv finde ud af at overholde dem, erkender de

Den første aften med nye coronarestriktioner blev kaotisk for Michelin-restauranten Kokkeriet i indre København, der blev ramt af forsinkelser i serveringsplanen, da en tjener blev sendt hjem på grund af svimmelhed.

Det betød, at restauranten ikke kunne nå at servere den bestilte mad til tiden og derved lukke klokken 22:00, som de nye corona-restriktioner foreskriver, at alle restauranter i hovedstadsområdet - og snart også resten af landet - skal.

Derfor har Københavns Politi sigtet ejeren for at overtræde lukkekravet, og han står nu til en bøde på op til 40.000 kroner.

Ejer af Kokkeriet, Sammy Shafi, erkender og beklager, at restauranten ikke lukkede til tiden, da der ved politiets ankomst omkring klokken 22:30 stadig var to borde med i alt fire gæster, som var ved at afregne for aftenen.

Politiet bar ikke mundbind

Men han er chokeret over, hvordan han er blevet behandlet. Ikke mindst fordi politiet selv brød reglerne, da de var i hans restaurant.

Betjentene bar nemlig ikke mundbind, som reglerne ellers klart foreskriver, at man skal, når man opholder sig i en restaurant og ikke sidder til bords. Reglerne gælder også for politibetjente.

- Det giver jo ingen mening, at de går rundt i restauranten lige op og ned af gæsterne uden mundbind på, når vores personale har haft mundbind på hele aftenen. Det er fuldstændig tåbeligt, fortæller Sammy Shafi til Ekstra Bladet.

Ubarmhjertigt

Han oplevede situationen med politiet som 'ude af proportioner'.

- Først får vi at vide, at vi har fem minutter til at lukke ned, men et øjeblik efter kommer de og siger, at det har vi ikke alligevel, og at det er 'nu, nu, nu'. Vi skynder os virkelig alt, hvad vi kan, men politiet er utroligt utålmodige. Det virker meget voldsomt, fordi de er otte betjente, og vi har kun to borde tilbage, der er i gang med at afregne, fortæller Sammy Shafi.

- Jeg ved ikke, hvad politiet forventer i den situation, men jeg har altså ikke tænkt mig at hive gæsterne i armene og sparke dem ud af døren. Der var tale om to par, der fejrede nogle begivenheder i deres liv, et sølvbryllup og en særlig fødselsdag. De skal jo også have en ordentlig service og god behandling, mener Sammy Shafi.

Sammy Shafi har overfor Ekstra Bladet fremvist en kvittering over aftenens betalinger. Den viser, at den sidste gæst betalte klokken 22:43. Herefter eskorterede politiet gæsterne ud af restauranten - uden mundbind på.

Sammy Shafi fortæller, at personalet havde forberedt sig så godt, de kunne, siden de blev varslet ændringerne få dage forinden. For eksempel var så mange gæster som muligt rykket frem til tidligere på aftenen, og der var også kaldt en ekstra tjener på arbejde.

- Det er helt fair med en advarsel, men at de slår så hårdt ned på os den allerførste aften og giver en bøde til en restaurant, som i forvejen bløder under krisen, det synes jeg godt nok er ubarmhjertigt, fortæller Sammy Shafi.

Københavns Politi: Det var en fejl

Københavns Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at Sammy Shafi er sigtet.

’Da politiet ankom kl. cirka 22.30, kunne betjentene konstatere, at der stadig var siddende gæster i restauranten. Derfor blev ejeren af restauranten sigtet,’ lyder det i et skriftligt svar fra politiet.

Københavns Politi bekræfter også, at betjentene ikke bar mundbind, og at det var en fejl.

- Vi var kortvarigt til stede på Kokkeriet, og det er korrekt, at vores betjente i den situation ikke bar mundbind. Politiet skal som udgangspunkt følge de samme regler som borgerne skal, men kan udlade mundbind i særlige situationer, som for eksempel hvis det vil være et forsinkende led i en politiforretning. Det var dog ikke tilfældet i den konkrete situation, så der er tale om en fejl, og det er noget, vi med det samme indskærper overfor vores patruljer, siger ledende politiinspektør Peter Dahl, der er leder af beredskabet ved Københavns Politi.

Københavns Politi vil ikke kommentere på de nærmere omstændigheder omkring forløbet, men oplyser, at de var til stede ad to omgange på restauranten. Men det passer ifølge Sammy Shafi ikke.

- Det hele er foregået indenfor samme sekvens. Når han siger, at de har været der to gange, så er det måske fordi de i første omgang giver os fem minutter til at lukke ned, men så et øjeblik efter kommer ind igen og siger, at det har vi ikke alligevel, og at det er 'nu, nu, nu', siger Sammy Shafi.