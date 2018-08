Politiet lukker Christiania-drabssag

Ved du noget , så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Politiet og anklagemyndigheden lukker nu efterforskningen i forbindelse med et drab begået på Christiania natten til 26. januar i år.

Det oplyser advokaturchef Dorit Borgaard.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at politiet har afsluttet efterforskningen, og at den har ført frem til, at 58-årig Christianit her blev dræbt af en 32-årig hviderusser.

Russeren døde efterfølgende selv, i det han kravlede ud på taget bygningen Operaen, der ligger i Pusher Street, og fra taget enten sprang eller styrtede i døden.

- Der er ikke noget, der indikeret at andre har været involveret i drabet og da gerningsmanden selv er død, har anklagemyndigheden besluttet at indstille efterforskningen, fortæller hun.

- Vi har ikke fundet noget motiv til drabet, og da gerningsmanden selv er død, så ønsker vi ikke at kommentere sagen yderligere, fortæller Dorrit Borgaard.

Bygningen Operaen huser både beboelse og et spillested. En af beboerne var blandt andet den nu dræbte 58-årige.

Det kommer aldrig frem, hvorfor, at den 32-årige hviderusser handlede som han gjorde, men På Christiania spekuleres der i, om han kan have været på stoffer, eller var svært mentalt uligevægtig.

I forbindelse med sagen har politiet foretaget retskemiske analyser, men Dorrit Borgaard ønsker ikke at uddybe resultaterne af de pågældende analyser.

Politiet har tidligere meldt ud, at hviderusseren ankom til København 26. januar sammen med tre andre mænd - russere - som turist.

Sammen med en af de andre tog hviderusseren til Christiania, hvor de blandt andet besøgte 'Børneteatret', der ligger i Opera-bygningens stueetage. Herfra er der via en bagdør adgang til bygningens øverste etage, hvor der bor Christianitter på forskellige rum, der ligger langs en gang.

I forbindelse med sagen ønsker politiet og anklagemyndigheden ikke at oplyse, om hviderusseren selv er gået der op, eller om han er blevet inviteret derop,

Den 58-årige blev dræbt af knivstik på sit værelse. Efterfølgende blev der sat ild på noget brændbart materiale i værelset. Herinde har hviderusseren øjensynligt også taget tøjet af.

Efterfølgende er han løbet nøgen ned gennem gangen, hvor han nede for enden er kravlet ud på taget gennem et vindue.

Politiet fandt efterfølgende dele af hans tøj på værelset.

Til politiet har venner og pårørende til hviderusseren har oplyst, at han ikke var sindslidende.

I følge kilder på Christiania var den 58-årige en stille og rolig mand, der var involveret i det lokale musik- og gøglermiljø.