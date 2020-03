Politiet lukker i om coronavirus

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det er langtfra alle dele omkring coronaberedskabet, myndighederne ønsker frem offentligt. Det gælder eksempelvis forholdsreglerne i forhold til den eventuelle trussel for spredning af virus ved store arrangementer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Rigspolitiet via de lokale politikredse bedt spillesteder og større centre, hvor der holdes arrangementer, indberette kommende events, der skønnes at måtte blive besøgt af mere end tusind gæster.

Hverken de lokale politi-kredse eller Rigspolitiet ønsker at kommentere oplysningerne.

Hos kredsene henviser man til Rigspolitiet, og her har man så sendt følgende mailsvar:

'Vi udtaler os generelt ikke om konkrete dispositioner, men som i håndteringen overvejer vi naturligvis en række forskellige scenarier, ligesom vi følger, hvilke skridt der er taget i andre lande', lyder det i mailsvaret, der er afsendt fra Rigspolitiets Kommunikationsafdeling.

Fredag i sidste uge tog Schweiz det drastiske skridt at aflyse alle offentlige begivenheder med over 1000 deltagere eller tilskuere. Det gælder bl.a. koncerter og sportsbegivenheder, skrev blandt andet Jyllands Posten.

I Schweiz har regeringen påberåbt sig 'særlige omstændigheder' hvad angår smittespredningen. Man har dog ikke erklæret situationen for en nødsituation.

'Beskyttelse af befolkningen har højeste prioritet', skriver det schweiziske Bundesamt für Gesundheit i en pressemeddelelse.

Aflysningerne vil være gældende til 15. marts, skriver nyhedsbureauet dpa. Flere fodboldkampe, et karneval i Basel såvel som motorshowet i Genéve er omfattet af forbuddet.

Tirsdag i denne uge skrev DR, de danske myndigheder nu kan kan tage lovmæssige værktøjer i brug, der blandt andet indebærer aflysning af offentlige arrangementer, afspærring af områder og tvungen obduktion ved tilfælde af eller mistanke om smitte med coronavirus.

Det sker, efter Sundheds- og Ældreministeriet har bestemt, at foranstaltninger mod såkaldte 'alment farlige' sygdomme kan iværksættes.

'Beslutningen er truffet for at holde os to skridt foran udviklingen og sikre, at den juridiske ramme er på plads til de forskellige scenarier, der kan udspille sig, oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i et skriftligt svar til DR.