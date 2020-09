Politiet målløse: - Det er simpelthen rystende

- Det er simpelthen rystende, sådan lyder den målløse kommentar fra politikommissær Amrik Chadha fra Østjyllands Politis færdselsafdeling, efter han og hans kollegaer hele tre gange fredag aften måtte stoppe vanvidsbilister på motorvejen mellem Randers og Aarhus.

På bare halvanden time standsede Østjyllands Politi tre vanvidsbilister, der kørte på den anden side af 200 km/t.

- Det kan jeg ikke mindes, at vi nogensinde har gjort før. Det er jo fuldstændigt vanvittigt at køre så hurtigt og udsætte både sig selv og ikke mindst andre for fare, siger politikommissæren.

102 km/t. over fartgrænsen

En 22-årig mand fik inddraget førerretten på stedet.

Det skete, da han blev målt med en hastighed på 212 km/t., hvor fartgrænsen var 110 km/t.

Ikke langt derfra blev en 26-årig mand taget med 201 km/t. Han var dog ikke i besiddelse af et kørekort og blev derfor anholdt på stedet.

Hen over weekenden blev i alt fire vandvidsbilister fanget i politiets kontrol.

Alvorlig fare

Det skete ved en større aktion, hvor Østjyllands Politikreds fik assistance fra andre politikredse.

Indsatsten førte samlet set til 107 sigtelser for overtrædelse af færdselsloven – fordelt på 89 personer.

- Det er meget bekymrende, at vi i forbindelse med weekends færdselsindsatser nåede op på den anden side af 100 sigtelser. Mange af sagerne relaterer sig til uopmærksomhed, hvor bilisterne har fokus et helt andet sted, så de både kører over for rødt lys, laver hasarderede overhalinger og kører alt for stærkt, siger Amrik Chadha.

- Den form for kørsel udgør en alvorlig fare i trafikken og kan i yderste konsekvens koste menneskeliv.