Politiet massivt til stede på campingplads

Et større område er blevet afspærret på Copenhagen Camping i Dragør. Politiet efterforsker et 'mistænkeligt forhold'

Tirsdag aften er politiet rykket ud til Copenhagen Camping i Dragør. De er mødt talstærkt op med flere patruljevogne på pladsen.

Et større område er blevet afspærret på pladsen, men Københavns Politis vagtchef vil kun fortælle, at de er tilstede for at undersøge et mistænkeligt forhold.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand på stedet melder om flere køretøjer tilhørende hundepatruljen på pladsen.

Københavns Politi vil ikke oplyse, hvad det er, hundene skal undersøge.

Foto: Kenneth Meyer

Copenhagen Camping har heller ingen kommentarer til, hvorfor et større område er blevet spærret af på deres campingplads.