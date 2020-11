Politiet massivt til stede: Sortklædte demonstranter samles

Københavns Politi holder lige nu et vågent øje med Axeltorv, hvor mellem 50 og 100 sortklædte demonstranter har samlet sig lige over for indgangen til Tivoli.

Og umiddelbart er det ikke forlystelsesparken, der trækker. Tværtimod er det ifølge Ekstra Bladets oplysninger folk fra den mere ekstreme del af det danske fodboldmiljø, som er mødt op for at demonstrere mod coronaloven, der stort set har lukket danske stadioner landet over ned.

- De forventer at blive 100 demonstranter. Og de skal ud at gå en tur, og vi er opmærksom på dem, siger Michael Andersen, vagtchef.

Omkring klokken 18 er gruppen ankommet til Christiansborg Slotsplads.

Gruppen har flere store kanonslag med, som der er blevet fyret af med store brag til følge. Desuden er der blevet anvendt romerlys i optoget.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der lige nu er omkring 30 uniformerede betjente på plads. Dertil kommer en række civilklædte betjente.

Opdateres ...