Politiet massivt til stede: Truede med at dræbe tilfældige

Midt- og Vestsjællands Politi var onsdag morgen massivt til stede i Valløby syd for Køge, hvor en mand havde truet med, at han ville dræbe tilfældige

Trusler om at dræbe tilfældige mennesker fik onsdag morgen politiet til at rykke talstærkt ud til Valløby syd for Køge.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Det er et overstået kapitel nu, men vi har været dernede i en periode fra 04-06 onsdag morgen. Her havde vi fået meldinger om, at en 41-årig uligevægtig mand truede med at slå tilfældige mennesker ihjel, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Trusler af så alvorlig karakter får naturligvis politiet til at reagere.

- Vi vil gerne have fat i den her person, der opholder sig på sin bopæl. Det er jo klart, at det ser voldsomt ud, men vi tager vores forholdsregler i den slags sager, siger Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Kort før klokken 06.00 lykkedes det politiet at få manden ud af sin bopæl. Han er nu blevet anholdt og frihedsberøvet, inden han skal tilses af en lige.-

- Der var ganske udramatisk, og vi fik overtalt ham til at komme ud, siger Martin Bjerregaard.