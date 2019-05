Politiet massivt tilstede: Person stukket ned

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Københavns Politi er lige nu massivt tilstede ved Bellahøj Svømmehal, hvor en person er blevet stukket ned.

Det fortæller øjenvidner til Ekstra Bladet.

Københavns Politi vil endnu ikke bekræfte, at der er tale om et knivoverfald, men det lyder:

- Vi har en tilskadekommen. Det kan jeg bekræfte, siger Henrik Stormer, vagtchef, Københavns Politi.

Et øjenvidne fortæller, at en person ligger på jorden, at der er en del blod, og at vedkommende er stukket flere steder.

Borups Allé er spærret af fra Hulgårdsvej til Frederikssundsvej.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er seks politibiler tilstede, som spærre området af. Desuden er politiet ude med hunde.

Den tilskadekomne er kørt væk.