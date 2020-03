Politiet mørkelægger stor politiaktion

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet var søndag aften i gang med en større politiaktion i Vædderens Kvarter i Esbjerg.

- Vi har ikke yderligere oplysninger, lød det ved 22-tiden fra vagtchefen hos Syd og Sønderjyllands Politi.

Vædderens kvarter, der primært består af et større område med rækkehuse, ligger i Esbjerg-forstaden Sønderris.

Politiet lagde oplysningerne ud på Twitter søndag aften.

Det var sent søndag aften ikke muligt for Ekstra Bladet at komme i kontakt med vagtchefen, da telefonopkald til vagtcentralen ikke blev besvaret.

Vi er i øjeblikket i gang med en større politiaktion i Vædderens kvarter i Esbjerg. Vi har p.t. ikke yderligere oplysninger omkring denne./vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 29, 2020

Ekstra Bladet følger op på sagen, så snart der er nyt