Politiet: Motivet til drabet var personligt

Bornholms Politi ønsker at forhindre, at der bliver skabt et forkert billede af motivet til drabet på 28-årig

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det brutale drab på en 28-årig mand i en bålhytte i Nordskoven på Bornholm først på ugen har skabt voldsomme spekulationer om, hvad motivet var til den voldsomme forbrydelse. Ikke mindst på sociale medier.

Blandt spekulationerne var, om drabet var racistisk motiveret, blandt andet fordi den ene af de sigtede har postet 'white lives matter' på sin Facebook-side, og fordi offeret var af dansk/afrikansk oprindelse.

Se også: Kasseret af Stram Kurs: Drabssigtet tatoveret med hagekors

Retsmødet, hvor et brødrepar på 23 og 25 år blev varetægtsfængslet, foregik for lukkede døre, men anklager på sagen Benthe Pedersen Lund fra Bornholms Politi vælger nu alligevel at løfte noget af sløret for, hvad politiet mener ligger bag.

- Vi har i vores efterforskning af drabssagen også haft muligheden for et racistisk motiv for øje. Men efterforskningen har på nuværende tidspunkt vist, at baggrunden for drabet ligger i en personlig relation mellem de to sigtede og den dræbte, der er gået helt galt, siger hun.

Se også: Sønner sigtet for drab: Jeg er vågnet i et mareridt

- Hvorfor vælger I at gå ud med, hvad, I mener, er motivet?

- Vi synes, at det er vigtigt, at der ikke bliver skabt et forkert billede af, hvad der er foregået, siger hun.

De to brødre nægter sig skyldig i drab, men har begge erkendt grov vold mod den 28-årige ingeniør.

Det fremgår af sigtelsen fra retten, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, at offeret blev udsat for yderst brutal vold.

Han blev slået talrige gange i ansigtet og på kroppen, herunder med flaske og granrafter, så han fik brud på venstre underben og muligt kraniebrud. Derudover blev han stukket med kniv flere steder, brændt og fik trykket et knæ ned mod halsregionen, så han fik punktformede blødninger i øjnene. Samlet betød den voldsomme mishandling, at den unge mand afgik ved døden.

Det fremgår også, at anklager Benthe Pedersen Lund i forbindelse sin anmodning om dørlukning, anførte, at det var af hensyn til efterforskningen, fordi sagen afgår to anholdte, der er nærtstående, og som under den foreløbige efterforskning har afgivet uoverensstemmende forklaringer. Ligeledes anførte hun, at det på det helt indledende stadie af efterforskningen ikke kunne udelukkes, at der er medgerningsmænd på fri fod.

De to sigtede er varetægtsfængslet foreløbigt frem til 22. juli.

Se også: Drabsoffer var ven med sigtet