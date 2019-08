Politiet: Norsk terrormistænkt dræbte sin lillesøster

Den 21-årige nordmand, der lørdag eftermiddag forsøgte at udføre et terrorangreb på en moské i lokalområdet, dræbte sin lillesøster, inden han tog afsted.

Den blot 17-årige pige var adopteret til Norge fra Kina. Både drabsmanden og hende havde samme folkeregisteradresse, skriver VG.

Norsk Politi kan ikke oplyse noget videre om motivet bag mordet. Den 21-årige har dog tidligere skrevet flere indlæg på internetfora om hans rasehad. Lige nu efterforsker politiet stadig både angrebet og mordet.

- Vi står overfor et forsøg på en terrorhandling. Indtil videre har efterforskningen klargjort, at gerningsmanden havde ekstreme, indvandrefjendske holdninger, siger Rune Skjold fra norsk politi på et pressemøde.

Vil ikke forklare sig

Politiet oplyser desuden, at de har forsøgt at afhøre den 21-årige mand, men at han ikke har ønsket at forklare sig. Det er derfor uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Den 21-årige skal dog afhøres igen senere.

- Han er sigtet for drabsforsøg og drab. Vi tager løbende stilling til eventuelt at ændre sigtelsen til terrorhandling, siger Rune Skjold.

Området omkring moskéen blev spærret af efter angrebet. Foto: Fredrik Hagen/Ritzau Scanpix

'Det har været sjovt. Vi ses i Valhalla'

Gerningsmanden skrev et sidste farvel på et internetforum blot to timer inden skyderiet i moskéen. Det beretter norsk TV2, som også mener at kende mandens identitet.

I sine sidste beskeder inden angrebet skulle han også have hyldet terroristerne bag christchurch-angrebene i New Zealand.

'Det har været sjovt. Vi ses i Valhalla.'

Angrebet på moskéen blev begået under den muslimske højtid Eid, hvor gerningsmanden, som politiet oplyser er etnisk norsk, allerede begyndte at skyde ind gennem en glasdør, før han var i moskéen.

Både politi og justitsminister har meldt ud, at det er en absolut prioritet, at muslimer kan fejre Eid i tryghed.

