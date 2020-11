Politiet: Nu går vi efter disse bilister

Det danske politi strammer grebet om spritbilisterne i juledagene.

Rigspolitiet skriver en pressemeddelelse, at deres øget fokus og målrettede indsats vil være landsdækkende henover julen.

Kontrollen starter allerede torsdag 26. november.

'Politiets fokus og kontroller vil især blive rettet mod de store julefrokostdage torsdage, fredage og lørdage i ugerne op til jul. Der vil også blive udført kontroller på søndage, hvor man stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus aftenen forinden,' skriver politiet.

Tjekker for stoffer

Bilister vil ligeledes blive tjekket for, om de har indtaget narkotika eller medicin forud for kørslen.

- Spirituskørsel er uacceptabelt, og noget som et markant flertal af danskerne tager afstand fra, men på trods af det ser vi stadig trafikanter, der ikke har forstået budskabet.

- Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Mange i fælden

Ved sidste års kontroller blev i alt 413 bilister sigtet for spirituskørsel og 511 for at være påvirket af narkotika eller medicin under kørslen.

Derudover blev der registreret 78 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 17 ulykker, hvor føreren blev mistænkt for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand, lyder det i pressemeddelelsen.

I år er mange julefrokoster aflyst, men det stopper ikke politiets arbejde.

- Nogle afholdes dog stadig i mindre format, hvorfor vi stadig kan risikere at nogle sætter bag rattet i påvirket tilstand. Vi skal alle sammen hjælpe hinanden med at forhindre spirituskørsel, også selvom det kan måske føles svært at overtale en anden til at lade bilen stå. Især hvis du ikke er sikker på, hvor meget han eller hun har drukket, siger Christian Berthelsen.

Kontrollerne vil løbe til og med 26. december.